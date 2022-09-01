Об этом информирует в твиттере гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси .

Рафаэль Гросси заявил, что закончил первый тур посещения Запорожской атомной электростанции, во время которого миссия МАГАТЭ увидела "главные вещи". У агентства еще много задач на ЗАЭС, поэтому часть делегации осталась на станции.

"Я завершаю свой первый визит в Украину на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ останется здесь и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - сказал Гросси.

31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил , что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.

В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.

1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.

1 сентября в эфире Еспресо экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Николай Штейнберг заявил , что пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.

Ранее стало известно, что миссия преследует цель провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую оккупировали российские войска.