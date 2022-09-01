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МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - гендиректор Гросси

1 сентября, 2022 четверг
20:20
война с Россией

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории ЗАЭС. На станции остаются 5 представителей

Об этом информирует в твиттере гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси .

Рафаэль Гросси заявил, что закончил первый тур посещения Запорожской атомной электростанции, во время которого миссия МАГАТЭ увидела "главные вещи". У агентства еще много задач на ЗАЭС, поэтому часть делегации осталась на станции.

"Я завершаю свой первый визит в Украину на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ останется здесь и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - сказал Гросси.

  • 31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил , что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.
  • В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
  • 1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.
  • 1 сентября в эфире Еспресо экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Николай Штейнберг заявил , что пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
  • В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.
  • Ранее стало известно, что миссия преследует цель провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую оккупировали российские войска.

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Запорожье
оккупированные территории
Запорожская АЕС
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