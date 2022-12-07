Оккупанты повредили в Украине 1154 объекта медицинской инфраструктуры, около 300 из них уже восстановлены
Оккупанты повредили в Украине 1154 объекта медицинской инфраструктуры, полностью или частично восстановлено около 300 из них
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, передает Интерфакс-Украина .
"Мы располагаем достаточно большим количеством восстановленных объектов, около 300 объектов восстановлено полностью или частично", - сказал он.
По словам Боруховского, прежде всего, ликвидируют такие повреждения, как выбитые окна и двери.
Он уточнил, что по состоянию на утро среды в Украине в результате агрессии РФ повреждены 1154 объекта медицинской инфраструктуры, 144 разрушены полностью.
Кроме того, Боруховский сообщил, что с начала 2022 года Минздрав скоординировал поставки около 6 тыс. единиц медицинской техники.
- 6 декабря оккупанты обстреляли больницу в Сумской области.
- В ноябре Генштаб сообщал, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.
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