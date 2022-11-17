Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Как отмечается, в Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны Украины его позиций. В самой Каховке российские захватчики пройдут объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

"Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины", - говорю в Генштабе.

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По имеющейся информации, в Энергодаре Запорожской области изъяты все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения.

А по представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента РФ присвоены так называемые почетные звания городам Горловка и Мариуполь.

Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.

15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.

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