Оккупанты минуют инфраструктуру в Каховке и изъяли все учебники по истории Украины в Энергодаре, - Генштаб
В Каховке Херсонской области захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия и минуют объекты инфраструктуры. А в Энергодаре Запорожской области изъяли все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Как отмечается, в Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны Украины его позиций. В самой Каховке российские захватчики пройдут объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.
"Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины", - говорю в Генштабе.
Читайте также: Во время побега из Херсона оккупанты взорвали мост на Каховской ГЭС: спутниковые снимки Maxar
По имеющейся информации, в Энергодаре Запорожской области изъяты все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения.
А по представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента РФ присвоены так называемые почетные звания городам Горловка и Мариуполь.
- Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.
- 15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное