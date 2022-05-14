Оккупанты контролируют почти все Рубежное, кроме окрестностей, - Гайдай
Оккупанты взяли под контроль почти все Рубежное, однако в окрестностях не могут продвигаться благодаря работе украинских нацгвардейцев
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай во время эфира телемарафона.
Как отмечает Гайдай, ситуация в городе сложная – нет воды и газа. А между тем оккупанты продолжают хвастаться, якобы открытием больницы, все новейшее оборудование из которой незаконно присвоили.
Продолжаются также ожесточенные бои на границе с Донецкой областью, враг пытается перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки. Однако все наступления с последней – неудачны.
"Из перехватов мы понимаем, что целые батальоны отказываются идти в наступление, потому что видят, что происходит. И сейчас наши ребята уже начинают артиллерией отрабатывать ту сторону, на которой они пытались закрепиться", - говорит глава Луганской ОВА.
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Российские оккупанты воруют и вывозят на территорию РФ оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной
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Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне уничтожают оборудование, заставляют медиков лечить своих военных и не разрешают врачам эвакуироваться.
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Кадыровцы в оккупированном Рубежном обворовывают местную больницу под видом открытия на месте инфекционного отделения "нового госпиталя".
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