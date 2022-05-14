Оккупанты контролируют почти все Рубежное, кроме окрестностей, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай во время эфира телемарафона.

Как отмечает Гайдай, ситуация в городе сложная – нет воды и газа. А между тем оккупанты продолжают хвастаться, якобы открытием больницы, все новейшее оборудование из которой незаконно присвоили.

Продолжаются также ожесточенные бои на границе с Донецкой областью, враг пытается перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки. Однако все наступления с последней – неудачны.

"Из перехватов мы понимаем, что целые батальоны отказываются идти в наступление, потому что видят, что происходит. И сейчас наши ребята уже начинают артиллерией отрабатывать ту сторону, на которой они пытались закрепиться", - говорит глава Луганской ОВА.

Российские оккупанты воруют и вывозят на территорию РФ оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной

Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне уничтожают оборудование, заставляют медиков лечить своих военных и не разрешают врачам эвакуироваться.

Кадыровцы в оккупированном Рубежном обворовывают местную больницу под видом открытия на месте инфекционного отделения "нового госпиталя".

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