В Рубежном кадыровцы присваивают медоборудование местной больницы под видом "открытие госпиталя"
Кадыровцы в оккупированном Рубежном "очищают" местную больницу под видом открытия на месте инфекционного отделения "нового госпиталя"
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его информации, в больнице оккупированного города Рубежное кадыровцы присваивают современное медицинское оборудование инфекционному отделению.
"Вроде случайно, нашли "покинутый" корпус больницы в Рубежном, которая оказалась нашпигована современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств", - рассказывает Гайдай.
По его данным, оккупанты сняли видео, в котором якобы обещали открыть на месте инфекционного отделения госпиталь. Сами кадыровцы демонтируют оборудование и вывозят его на территорию РФ.
"Помимо государственной поддержки, наше инфекционное отделение в течение последних лет помогало совершенствовать многие международные организации. Мы работали по многим направлениям от оснащенности к комфорту пациентов и врачей. Без преувеличения, одно из лучших инфекционных отделений страны. Все восстановим!", - комментирует Гайдай.
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