Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его информации, в больнице оккупированного города Рубежное кадыровцы присваивают современное медицинское оборудование инфекционному отделению.

"Вроде случайно, нашли "покинутый" корпус больницы в Рубежном, которая оказалась нашпигована современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств", - рассказывает Гайдай.

По его данным, оккупанты сняли видео, в котором якобы обещали открыть на месте инфекционного отделения госпиталь. Сами кадыровцы демонтируют оборудование и вывозят его на территорию РФ.

"Помимо государственной поддержки, наше инфекционное отделение в течение последних лет помогало совершенствовать многие международные организации. Мы работали по многим направлениям от оснащенности к комфорту пациентов и врачей. Без преувеличения, одно из лучших инфекционных отделений страны. Все восстановим!", - комментирует Гайдай.

Российские кафиры воруют и вывозят на территорию РФ оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной

Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне уничтожают оборудование , заставляют медиков лечить своих военных и не разрешают врачам эвакуироваться.

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