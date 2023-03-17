Офицера, избившего срочника, отправили под круглосуточный домашний арест, - СМИ
Под круглосуточный домашний арест отправили офицера, избившего срочника в учебном центре в Житомирской области
Об этом сообщили в ГБР, передает РБК-Украина.
"Могу вам официально подтвердить, что Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - рассказали в ведомстве.
- По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, будучи в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения. Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.
- 16 марта офицеру сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий.
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