Об этом сообщили в ГБР, передает РБК-Украина.

"Могу вам официально подтвердить, что Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - рассказали в ведомстве.