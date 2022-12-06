Один из ударов по аэродрому РФ координировал украинский спецназ, - NYT

Об этом сообщает The New York Times .

По данным минобороны России и украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, беспилотники, повлекшие взрывы на аэропортах РФ в понедельник, 5 декабря, были выпущены с территории Украины. Отмечают, что один из ударов направил одно из спецподразделений. Он находился вблизи базы и помогал навести БПЛА на цель.

"Удары сигнализировали о новой готовности Киева вести бой с базами в тылу России, повышая ставки в войне, и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии", - пишет NYT.

В то же время, украинское правительство отказалось брать на себя ответственность за взрывы на аэропортах РФ.

5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.

Вечером 5 декабря в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.