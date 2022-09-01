Очередной тур АПЛ: "Арсенал" без Зинченка обыграл "Астон Виллу", а "Ман Сити" забил шесть голов "Нотингему"
В пятом туре Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), состоявшемся вечером 31 августа, лондонский "Арсенал" одержал пятую подряд победу в сезоне-2022/23.
Об этом сообщает Укринформ.
В этот раз на "Эмирейтс Стедиум" в Лондоне "Арсенал" обыграл "Астон Виллу" из Бирмингема со счетом 2:1. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не играл из-за травмы колена.
В других матчах игрового дня АПЛ предыдущий клуб Зинченко "Манчестер Сити" разгромил дома "Нотингем" - 6:0 (трижды отличился новичок Эрлинг Холанд), "Ливерпуль" на 8-й добавленной минуте вырвал победу над "Ньюкаслом" - 2:1, вничью сыграли "Борнмут" - "Вулвергемптон" - 0:0, "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" - 1:1.
Турнирную таблицу продолжает возглавлять "Арсенал" (15 очков). Вторым идет "Манчестер Сити" (13), третьим – "Тоттенхэм" (11).
- Напомним, вечером, 31 августа, в матче Кубка Польши украинец Евгений Коноплянка впервые отличился за "Краковию"
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