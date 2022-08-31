Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/32 финала Кубка Польши по футболу "Краковия" встречалась с "ЛКС Лагув". Встреча завершилась победой команды из Кракова со счетом 3:1.

Украинец Евгений Коноплянка забил последний гол во встрече. Вингер отличился на 94-й минуте, а появился на поле во втором тайме.

В этом сезоне 32-летний футболист ранее выходил на поле в 2 матчах чемпионата Польши.

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