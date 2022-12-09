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Обновлены графики стабилизационных отключений в Киеве. Подробности

9 декабря, 2022 пятница
21:27
Общество

С пятницы, 9 декабря, ДТЭК вводит в Киеве новые графики стабилизационных отключений

Об этом сообщили на официальной странице ДТЭК Киевские электросети на фейсбуке.

Новые графики стабилизационных отключений составлены с учетом текущей ситуации в электросистеме после последних обстрелов. Теперь графики будут состоять из трех категорий:

  • Свет есть – белый цвет на графике. Это периоды, в которые ДТЭК гарантирует наличие света.
  • Света нет – серый цвет на графике. Это периоды, в которые гарантированно будут происходить отключение энергии для сбалансирования энергосистемы.
  • Возможные отключения – светло-серый цвет на графике. Это периоды, в которые могут быть применены отключения света при условии увеличения дисбаланса в энергосистеме. В эти периоды ДТЭК рекомендует снизить потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

В последующие несколько дней обновленные графики будут применяться в обновленном режиме.

"Важно помнить. После того, как появился свет, появился после отключения, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседних домах", - подчеркнули в ДТЭК.

С новыми графиками отключений в столице можно ознакомиться по ссылке.

  • В Укрэнерго сегодня, 9 декабря, сообщили, что с 10 октября Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов.
  • Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена".
  • Также в Укрэнерго заявили, что дефицит в энергосистеме будет существовать в течение зимы.

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