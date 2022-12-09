Обновлены графики стабилизационных отключений в Киеве. Подробности
С пятницы, 9 декабря, ДТЭК вводит в Киеве новые графики стабилизационных отключений
Об этом сообщили на официальной странице ДТЭК Киевские электросети на фейсбуке.
Новые графики стабилизационных отключений составлены с учетом текущей ситуации в электросистеме после последних обстрелов. Теперь графики будут состоять из трех категорий:
- Свет есть – белый цвет на графике. Это периоды, в которые ДТЭК гарантирует наличие света.
- Света нет – серый цвет на графике. Это периоды, в которые гарантированно будут происходить отключение энергии для сбалансирования энергосистемы.
- Возможные отключения – светло-серый цвет на графике. Это периоды, в которые могут быть применены отключения света при условии увеличения дисбаланса в энергосистеме. В эти периоды ДТЭК рекомендует снизить потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.
В последующие несколько дней обновленные графики будут применяться в обновленном режиме.
"Важно помнить. После того, как появился свет, появился после отключения, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседних домах", - подчеркнули в ДТЭК.
С новыми графиками отключений в столице можно ознакомиться по ссылке.
- В Укрэнерго сегодня, 9 декабря, сообщили, что с 10 октября Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов.
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- Также в Укрэнерго заявили, что дефицит в энергосистеме будет существовать в течение зимы.
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