Обнародованы основные риски выращивания лаванды

Такое мнение высказал основатель компании "Лавандовая мануфактура" Александр Масленко, передает Еспресо.TV.



По его мнению, главным риском при выращивании культуры, является то, что украинские фермеры не могут конкурировать с зарубежными, выращивающими лаванду на протяжении десятилетий.



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"Основной риск в том, что к выращиванию лаванды присоединяются многие страны. Основная группа производителей состоит из 4-х стран: Америка, Франция, Австралия и Болгария. Есть также второстепенные производители, в частности, Сербия, Испания, Италия, Греция и Турция. Мы считаем, что и в Украины тоже есть перспектива стать лидером на рынке лаванды, однако пока конкурировать трудно", - приводит мнение Масленко сельскохозяйственный портал Куркуль.



Также, по его словам, одним из наибольших рисков в эфиромасличном направлении выращивания лаванды является ситуация, когда в июле выпадает много осадков и масло "падает" в корень. В этом случае перед скашиванием растений масла не будет.





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