400 евро за 100 грамм. Сколько можно заработать на трюфелях

Трюфели мужчина высадил несколько лет назад, передает Еспресо.TV.



"Растут трюфели на глубине до 20 сантиметров вместе с деревьями, за корни которых цепляются. От деревьев грибы берут воду и питательные вещества. Это дуб, бук, орех, лещина. Рядом в почве не должно быть агрессивных грибов-конкурентов. На одном месте трюфели растут не менее 10-20 лет ", - рассказал он черновицкой газете Молодой буковинец .



Белый трюфель ценнее на рынке, чем черный. На белый цена стартует от 400 евро за 100 граммов. Этот гриб богаче черного микроэлементами.



"Это - самый сильный афродизиак в мире, который только может быть", - отмечает издание.



Хорошие трюфели могут появиться только у здоровых деревьев. Растут они колониями, из года в год на одном месте.



"Наиболее распространенный ареал белого трюфеля - Воловецкий, Березнянский и частично Перечинский район Закарпатья. Трюфель любит южные склоны, смешанные леса и влажность - иначе гриб себя некомфортно будет чувствовать. Как показывает практика, с одного гектара искусственной плантации можно собрать до 15 килограммов грибов. Наиболее подходящими для размножения этих грибов является орехоплодные дерева - лещина, грецкий орех и др. За счет интегрированной системы орошения первые трюфели в интенсивных ореховых садах можно получить уже на пятый год ", - пояснил Михаил Козьма.



У трюфелей очень короткий срок годности, поэтому, чтобы оценить уникальность вкуса, их следует пробовать свежими.



Михаил Козьма доказал, что наиболее ценный гриб в мире, по цене 2 тыс. евро за килограмм, можно легко выращивать и на Буковине.





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