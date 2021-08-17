Обещали прибыль от торговли валютами: в Киеве разоблачили финансовую пирамиду

Об этом сообщает департамент киберполиции.

"Правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов, - говорится в сообщении.

Так, в ходе следствия было установлено, что трое жителей Харькова и Сум создали инвестиционную онлайн-платформу. Они предлагали гражданам получать доход от торговли валютами. Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники "исчезали" вместе с деньгами.





Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 млн грн.

По месту жительства и в автомобилях мошенников проведены обыски. У них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.



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