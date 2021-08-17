Обещали прибыль от торговли валютами: в Киеве разоблачили финансовую пирамиду
Столичные сотрудники киберполиции заблокировали финансовую онлайн-пирамиду. Сумма ущерба составила 2 млн грн
Об этом сообщает департамент киберполиции.
"Правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов, - говорится в сообщении.
Так, в ходе следствия было установлено, что трое жителей Харькова и Сум создали инвестиционную онлайн-платформу. Они предлагали гражданам получать доход от торговли валютами. Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники "исчезали" вместе с деньгами.
Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 млн грн.
По месту жительства и в автомобилях мошенников проведены обыски. У них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное