Никополь, Покров, Марганец хотят объединиться, чтобы вернуть льготу на э/э и улучшить экологическую ситуацию, - активистка Юлия Бонд
Три города в Днепропетровской области, Никополь, Покров и Марганец в 2016-м году полностью перешли на электроотопление, а в этом году лишились 30% скидки на электроэнергию как жители 30-километровой зоны вокруг АЭС. Сейчас города планируют объединиться, чтобы решать эту проблему и экологическую
Об этом заявила Юлия Бонд, активистка и машканка города Марганец, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Сейчас мы хотим создать агломерацию городов Никополь, Покров, Марганец для того, чтобы не только требовать скидки, но и решать проблемы с экологической ситуацией", - сказала Бонд.
Она напомнила, что ранее жители этих городов имели льготу 30% на оплату электроэнергии за расположения населенных пунктов в 30-километровой зоне АЭС. В 2021 году такую льготу отменили.
"Во время последнего отопительного сезона увеличились протестные настроения, ведь люди не могли оплатить свои счета. Тариф 1,68 - неподъемный для жителей. Я думаю, что следующий отопительный сезон будет тяжелым. Люди уже сейчас готовятся к протестам. А некоторые жители, которые могут вернуться к печного отопления, уже сейчас переходят на него ", - рассказала активистка.
По словам Юлии Бонд, город Марганец перешло на электроотопление в 2016-м году.
"Людям выплатили компенсации, чтобы они оплатили электробатареи, и отрезали теплосети. То есть теплосетей в городе уже нет, альтернативы уже нет, и люди будут вынуждены платить за электроэнергию по большому счету ", - пояснила она.
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Кабинет министров 28 декабря отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.
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Кабмин сохранил цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн / кВт-час до 1 августа.
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