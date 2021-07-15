Никополь, Покров, Марганец хотят объединиться, чтобы вернуть льготу на э/э и улучшить экологическую ситуацию, - активистка Юлия Бонд

Об этом заявила Юлия Бонд, активистка и машканка города Марганец, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Сейчас мы хотим создать агломерацию городов Никополь, Покров, Марганец для того, чтобы не только требовать скидки, но и решать проблемы с экологической ситуацией", - сказала Бонд.

Она напомнила, что ранее жители этих городов имели льготу 30% на оплату электроэнергии за расположения населенных пунктов в 30-километровой зоне АЭС. В 2021 году такую льготу отменили.

"Во время последнего отопительного сезона увеличились протестные настроения, ведь люди не могли оплатить свои счета. Тариф 1,68 - неподъемный для жителей. Я думаю, что следующий отопительный сезон будет тяжелым. Люди уже сейчас готовятся к протестам. А некоторые жители, которые могут вернуться к печного отопления, уже сейчас переходят на него ", - рассказала активистка.

По словам Юлии Бонд, город Марганец перешло на электроотопление в 2016-м году.

"Людям выплатили компенсации, чтобы они оплатили электробатареи, и отрезали теплосети. То есть теплосетей в городе уже нет, альтернативы уже нет, и люди будут вынуждены платить за электроэнергию по большому счету ", - пояснила она.