Николаевский глиноземный завод заявил о рейдерской атаке: просят Зеленского вмешаться
Николаевский глиноземный завод заявил о попытке рейдерской атаки на предприятие
Об этом пресс-служба Николаевского глиноземного завода сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, работники завода оставили более 2 тыс. подписей под коллективным обращением к Зеленскому относительно рейдерской атаки на предприятие. Письма также направили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Денису Монастырскому и народным депутатам.
"Сотрудники уверены: завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, о чем свидетельствуют сразу несколько фактов", - отметили в пресс-службе.
В частности, по данным журналистского расследования, люди, которые указаны в иске против завода как потерпевшие, в реальнсти не существуют или не знали, что их данные использует общественная организация, которая подала соответствующий иск.
Кроме того, психологическая экспертиза, на которую ссылалась общественная организация в иске, признана Министерством юстиции не соответствующей существующим методикам, а эксперты, которые ее выполнили, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены. Также было установлено, что исследование проведено без опроса одного из потерпевших, а вместо документов использовались распечатки статей из интернета. В инженерно-экологической экспертизе в целом не поставлен вопрос о влиянии красного шлама на здоровье человека.
"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и тому подобные. Сейчас все они - фигуранты уголовных производств. Но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти ", - уверены на предприятии.
В пресс-службе добавили, что принятие любых решений на основе фальсифицированных документов может поставить под угрозу работу завода и открыть вопрос об остановке производства.
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