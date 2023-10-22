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Ни днем, ни ночью бои не утихают: заместитель командира 3-й ОШБ Жорин о ситуации вблизи Бахмута

22 октября, 2023 воскресенье
23:42
Война с Россией

На Бахмутском направлении Донецкой области российским оккупантам постоянно подвозят подкрепление – личный состав и технику, поэтому бои продолжаются круглосуточно

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении, можем сказать, что ни днем, ни ночью бои не утихают. Несмотря на то, что в недавних боях враг понес очень существенные потери, однако по состоянию на сегодня есть попытки врага хоть и локально, но атаковать. Связано это с тем, что им постоянно подвозят подкрепления. В первую очередь, в виде личного состава и техники. Успеха у них нет. Но несмотря на свои потери, попытки атак на наши позиции тоже есть", – говорит Жорин.

По его словам, россияне стирают одни подразделения и заменяют их другими. Для них это совершенно нормальная практика. Утраты для РФ не являются критической величиной для измерения войны.

"Непосредственно напротив нас сейчас наиболее эффективны подразделения десантников, которых сюда перебросили. Именно они пытаются атаковать. Речь идет о юге от Бахмута, где враг понес существенные потери и потерял стратегические точки", - добавил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он рассказал, что на юг от Бахмута с украинскими защитниками воюют десантники РФ.

  • Генштаб доложил, что на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий заметил на Бахмутском направлении две тактики противника: вагнеровскую и регулярных частей РФ.  
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