Ни днем, ни ночью бои не утихают: заместитель командира 3-й ОШБ Жорин о ситуации вблизи Бахмута

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении, можем сказать, что ни днем, ни ночью бои не утихают. Несмотря на то, что в недавних боях враг понес очень существенные потери, однако по состоянию на сегодня есть попытки врага хоть и локально, но атаковать. Связано это с тем, что им постоянно подвозят подкрепления. В первую очередь, в виде личного состава и техники. Успеха у них нет. Но несмотря на свои потери, попытки атак на наши позиции тоже есть", – говорит Жорин.

По его словам, россияне стирают одни подразделения и заменяют их другими. Для них это совершенно нормальная практика. Утраты для РФ не являются критической величиной для измерения войны.

"Непосредственно напротив нас сейчас наиболее эффективны подразделения десантников, которых сюда перебросили. Именно они пытаются атаковать. Речь идет о юге от Бахмута, где враг понес существенные потери и потерял стратегические точки", - добавил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он рассказал, что на юг от Бахмута с украинскими защитниками воюют десантники РФ.