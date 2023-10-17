"Дисциплина, которая достигалась расстрелом: командир Третьей штурмовой бригады рассказал о тактике РФ на Бахмутском направлении

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я бы разделил сейчас тактику россиян на две: тактика вагнеров и тактика регулярных частей. В чем заключалась сила вагнеровского наступления? Это две составляющие, в целом: зеки и дисциплина, которая достигалась расстрелом. У нас были десятки пленных, в том числе и большая количество вагнеров. Не было ни одного, который не присутствовал лично при расстреле какого-то условного дезертира, отказывавшегося идти в атаку", – говорит Билецкий.

Он отметил, что у частной военной компании Вагнера не было качественной поддержки бронетехники, а именно мало артиллерии. По словам Белецкого, ее было столько же, сколько и у них. Поэтому враг использовал живую силу.

"То есть они идут на самоубийственные атаки, заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, которая идет в новую атаку. Но эти атаки не были ни непродуманы, ни тупорили, как у нас любят говорить. Командиры были очень качественные. Еще одна. проблема, о ней мало говорят, это их оборона. Оборона вагнеров очень вязкая, очень сложная", – подчеркивает глава Третьей штурмовой бригады.

В Сирии они воспользовались идиловским способом обороны. Вместо традиционных взводных укреплений, таких как траншеи и блиндажи, они выкопали отдельные ямы, которые являются настоящими новичками. Это изолированные огневые позиции, которых очень много, но не все заселены. У них очень значительная глубина, сказал Белецкий.

"И эта оборона, по-моему – мы и сами ее теперь частично используем в некоторых местах, – крайне эффективна. Если в этой яме сделать еще в стороны дыру и загнуть буквой Г и прятаться там во время налетов, ничего нельзя с этим поделать". абсолютно. Поэтому с вагнерами в обороне было сложно, очень сложно", - считает военный.

По его мнению, регулярным сухопутным войскам России, той составляющей, которая больше всего старается, а это всегда пехота, им в прямом смысле слова – "конец".

"Я все время наблюдаю одно и то же: сухопутные войска Российской Федерации, особенно в таких составляющих как пехота, танки, бронетехника – стабильно плохие. С лета прошлого года они стабильно плохо воюют. И они ничего с этим поделать не могут, и я не думаю, что смогут. То есть у них растут другие направления: по РЭБу они стали намного мощнее, по беспилотным системам, артиллерия качественная достаточно. Авиацию стали в разы эффективнее использовать. Но эта составляющая у них мертва, и такой она и будет", – добавил Белецкий.

Справочно. Андрей Белецкий – украинский военный, общественный и политический деятель, полковник Национальной гвардии Украины, командир 3-й отдельной штурмовой бригады. В 2008 году был арестован по делу "защитников Рымарской". После Евромайдана в 2014 году был амнистирован как политзаключенный. После начала российско-украинской войны стал основателем и командиром батальона "Азов", впоследствии стал лидером политической партии "Национальный корпус" и народным депутатом Украины 8-го созыва. После российского полномасштабного вторжения в 2022 году возглавил полк ССО "Азов" Киев, впоследствии переформированный в 3-ю отдельную штурмовую бригаду.