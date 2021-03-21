В Сирии в результате российского авиаудара пострадали гражданские, - CNN

21 марта, 2021, 22:25

В результате удара российской авиации в сирийской провинции Идлиб погибли как минимум один гражданский, два человека ранены

Об этом сообщает CNN.

Россия нанесла авиаудары по территории напротив пограничного перехода "Бабуль Хава" в районе Сармада сирийской провинции Идлиб, которая граничит с районом Рейханлы турецкой провинции Хатай.

По подтвержденным данным, в результате этих авиаударов одно гражданский погиб, еще два человека получили ранения.

В январе сообщалось, что Россия направила дополнительные подразделения военных в провинцию Хасеке в Сирии.

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