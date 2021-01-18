Россия перебрасывает 300 военных в провинцию Сирии, которая граничит с Турцией
18 января, 2021, 07:19
Россия направила дополнительные подразделения военных в провинции Хасеке в Сирии
Об этом сообщает DW .
Всего там разместят около 300 военнослужащих. Их основной задачей будет якобы слежения за тем, чтобы соблюдался режим прекращения огня, говорят российские офицеры.
Сирийская провинция Хасеке граничит с Турцией. Российские военные размещаются там в рамках договоренностей Москвы и Анкары. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях 22 октября 2019 года.
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