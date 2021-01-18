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Espreso.tvМирРоссия перебрасывает 300 военных в провинцию Сирии, которая граничит с Турцией

Россия перебрасывает 300 военных в провинцию Сирии, которая граничит с Турцией

Россия направила дополнительные подразделения военных в провинции Хасеке в Сирии

Об этом сообщает DW .

Всего там разместят около 300 военнослужащих. Их основной задачей будет якобы слежения за тем, чтобы соблюдался режим прекращения огня, говорят российские офицеры.

Сирийская провинция Хасеке граничит с Турцией. Российские военные размещаются там в рамках договоренностей Москвы и Анкары. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях 22 октября 2019 года.

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