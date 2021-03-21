Украинским ПВО следует автоматически сбивать самолеты и вертолеты России - Бессмертный

21 марта, 2021, 20:30

Новое масштабное наступление войск страны-агрессора может начаться с провокаций в небе. Система противовоздушной обороны Украины должна быть полностью готова к подобному развитию событий

Об этом политик и дипломат, бывший посол в Беларуси и член Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный сказал в в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Военное командование должно давать абсолютно четкие указания и регламенты относительно того, как должны действовать силы ПВО в этом случае. Примером может быть ситуация в Турции, когда туда залетели российские самолеты с территории Сирии. Система автоматически сработала и самолет был сбит. Точно так должно быть и в этом случае", - отметил политик.

"Мы ни в коем случае не можем повторить все то, что было в 2014 году, когда должностные лица, которые должны действовать, ждали команды. Тогда как украинское законодательство в вопросах безопасности и территориальной целостности обязывает должностных лиц действовать, а не ждать команды... У всех них есть регламенты и порядки реакции на соответствующее действие", - подчеркнул Бессмертный.

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Пока же, заявил он, надлежащая реакция на внешнюю агрессию и нарушение государственной границы Украины, в частности, по линии ПВО не отрабатывается, о чем свидетельствует последний инцидент с российским вертолетом в небе над Сумщиной. Ведь украинская боевая авиация не была поднята по тревоге и иностранный борт не сопровождался до границ воздушного пространства.

"Очевидно, что там есть еще определенные пробелы. Очевидно, что там есть еще надежда, что там (в кабине российского борта, - ред.) сидит не убийца", - подытожил Роман Бессмертный .

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