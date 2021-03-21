"Наши военные не хотели атаковать Донецкий аэропорт, потому что боялись, что Ринат Ахметов ... выставит за него счет", - Турчинов

21 марта, 2021, 10:01

Чтобы убедить офицеров в необходимости выполнения этого боевого задания, бывшему исполняющему обязанности президента Украины (2014), экс-секретарю СНБОУ Александру Турчинову пришлось применить все аргументы, в том числе и ненормативную лексику

Воспоминаниями о боях за ГАП он поделился в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким", сообщает "Еспресо.Захид" .

"Россияне бросили бригаду из Чеченской республики, чеченских и не только" вагнеровцев" (наемников из российской частной военной компании Вагнера, которые в частности воевали на Донбассе на стороне России. - Ред.). Там были и кадровые российские военные." Вагнеровцы "- это и кадровые военные, которые убивают за деньги. они захватили терминал. Мы уже имели опыт в Крыму. Первое, что они делают, - это захватывают аэродромы. Тогда возникает колоссальная опасность, потому что они начинают использовать авиацию против нас. Представьте себе, если бы они захватили и могли использовать Луганский, Донецкий аэропорт. у нас бы уже "шахтеры" летали на МиГах и Су (советских многоцелевых истребителях. - Ред.), рассказывая, что они в шахтах их отыскали ... и уже могли бы наносить удары по всей территории Украины . Поэтому первое, что я сделал, когда началась война на Востоке - это приказал взять под контроль все аэродромы Мариуполь, Краматорск, Донецк, Луганск ", - пояснил логику своих действий Турчинов.

"Здесь поступает информация, что они отражают (Донецкий аэропорт. - Ред.). Очень мощные силы (были задействованы. - Ред.). Когда они уже захватили новый терминал, я дал команду нанести по нему воздушный удар. Часов не докладывают о выполнении боевой задачи. В чем проблема? "Александр Валентинович, вы же понимаете, что этот терминал принадлежит Ринату Ахметову. Он нам может счет выставить за то, что мы его разрушим ". Я редко применяю ненормативную лексику, но здесь я уже себя не сдерживал, - признался гость программы. - Сказал, что если этого не будет сделано в течение определенного времени, то у нас уже будут другие форматы отношений. Тогда и ударили по терминалу. Российские военные террористы этого не ожидали. Наши военные их тогда добили. Там погибло очень много - и россиян, и чеченцев. Они начали отступать, а другие их подразделения подумали, что это украинские войска наступают и начали по ним же и стрелять".

"Это была одна из первых очень серьезных и очень удачных операций", - подытожил бывший исполняющий обязанности президента Украины.

Также Александр Турчинов рассказал о доселе неизвестных подробностях событий аннексии Крыма и о том, почему украинским военным удалось предотвратить захват россиянами важных стратегических объектов, в частности "Крымводоканала".

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