Николаев также объявил о введении жесткого карантина
Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в facebook.
По его словам, в Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за критического увеличения количества больных COVID-19.
"Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной" зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны, которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать по 4 апреля включительно", - написал Ким.
Он добавил, что сейчас ограничения будут касаться только города Николаев.
- Напомним, 21 марта Министерство здравоохранения добавило Киевскую область в "красную" зону карантина.
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