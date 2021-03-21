Николаев также объявил о введении жесткого карантина

21 марта, 2021, 17:15

В Николаеве с 24 марта начнут действовать жесткие карантинные ограничения из-за сложной ситуации с распространением коронавируса

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в facebook.

По его словам, в Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за критического увеличения количества больных COVID-19.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной" зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны, которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать по 4 апреля включительно", - написал Ким.

Он добавил, что сейчас ограничения будут касаться только города Николаев.

Напомним, 21 марта Министерство здравоохранения добавило Киевскую область в "красную" зону карантина.

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