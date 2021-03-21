Киевщина попала в "красную" зону карантина

21 марта, 2021, 16:15

Министерство здравоохранения добавило Киевскую область в "красную" зону карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В обновленном разделении на карантинные зоны, МЗ добавило Киевскую область к "красной" зоне эпидемиологической опасности.

Таким образом, по состоянию на 21 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская и Киевская области.

В "оранжевой" зоне Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области в "желтой" зоне карантина.

Напомним, 19 марта председатель Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в области вводят усиленнный карантин .

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