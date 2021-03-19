На Киевщине 21 марта усиливают карантин, - председатель ОГА

19 марта, 2021, 15:15

В Киевской области вводят усиленные карантинные ограничения с 21 марта

Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге в Facebook.

По его словам, в области будет запрещено:

перевозки пассажиров в общественном транспорте с более чем половиной заполненных мест для сидения;

проведение богослужений;

прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;

работа ТРЦ и детских развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий;

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Детские сады и начальные школы продолжат работать. 4-11 классы будут учиться дистанционно.

Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .