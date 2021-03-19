На Киевщине 21 марта усиливают карантин, - председатель ОГА
19 марта, 2021, 15:15
В Киевской области вводят усиленные карантинные ограничения с 21 марта
Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге в Facebook.
По его словам, в области будет запрещено:
- перевозки пассажиров в общественном транспорте с более чем половиной заполненных мест для сидения;
- проведение богослужений;
- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий;
- работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Детские сады и начальные школы продолжат работать. 4-11 классы будут учиться дистанционно.
- Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .
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