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Espreso.tvОбществоНа Киевщине 21 марта усиливают карантин, - председатель ОГА

На Киевщине 21 марта усиливают карантин, - председатель ОГА


фото: dw
В Киевской области вводят усиленные карантинные ограничения с 21 марта

Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге в Facebook.

По его словам, в области будет запрещено:

  • перевозки пассажиров в общественном транспорте с более чем половиной заполненных мест для сидения;
  • проведение богослужений;
  • прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;
  • работа ТРЦ и детских развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
  • работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Детские сады и начальные школы продолжат работать. 4-11 классы будут учиться дистанционно.

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