Коронавирус в Украине: 11 тыс. новых заражений, на Харьковщине и Житомирщине - вдвое больше, чем в Киеве

21 марта, 2021, 11:50

По состоянию на утро воскресенья, 21 марта 2021 года, на подконтрольной государству Украина территории насчитывается 11 145 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Таковы данные Совета национальной безопасности и обороны по итогам субботы, 20 марта, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

обнаружено - 1546363 (+11 145)

умерло - 29941 (+166)

выздоровели - 1257849 (+3 877)

болеет - 258573 (+7 102);

подозревают - 1713917 (+13 153).

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Регионы-лидеры распространения вируса:

Львовщина - 1117,

Харьковщина - 879,

Житомирщина - 814,

Днепропетровщина - 760,

Хмельницкая - 740,

Киевщина - 654,

Одесская - 660,

Винницкая область - 664.

В остальных областных центров вместе с прилегающими областями этот показатель превышает отметку в 500 зараженных в течение Последние являются суток.

В Киеве таких - 434.

Напомним, единственной возможностью сейчас вакцинироваться в Украине является использование остаточных вакцин во время прививок солдат, офицеров и медиков. В том случае, если кто-то из них не появился на прививку или отказывается прививаться и в раскрытой упаковке остаются неиспользованные дозы, срочно вызывают того, кто или стал в очередь на вакцинацию через семейного врача, или записался через мобильное приложение "Действие".

В дополнение, известных людей вакцинируют из соображений популяризации прививки от коронавируса.

Но в целом, как утверждает оппозиция, командой Владимира Зеленского кампанию по общенациональной вакцинации и с соответствующей разъяснительной работы полностью провалена.

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