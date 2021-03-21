Коронавирус в Украине: 11 тыс. новых заражений, на Харьковщине и Житомирщине - вдвое больше, чем в Киеве
Таковы данные Совета национальной безопасности и обороны по итогам субботы, 20 марта, передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
обнаружено - 1546363 (+11 145)
умерло - 29941 (+166)
выздоровели - 1257849 (+3 877)
болеет - 258573 (+7 102);
подозревают - 1713917 (+13 153).
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Регионы-лидеры распространения вируса:
Львовщина - 1117,
Харьковщина - 879,
Житомирщина - 814,
Днепропетровщина - 760,
Хмельницкая - 740,
Киевщина - 654,
Одесская - 660,
Винницкая область - 664.
В остальных областных центров вместе с прилегающими областями этот показатель превышает отметку в 500 зараженных в течение Последние являются суток.
В Киеве таких - 434.
- Напомним, единственной возможностью сейчас вакцинироваться в Украине является использование остаточных вакцин во время прививок солдат, офицеров и медиков. В том случае, если кто-то из них не появился на прививку или отказывается прививаться и в раскрытой упаковке остаются неиспользованные дозы, срочно вызывают того, кто или стал в очередь на вакцинацию через семейного врача, или записался через мобильное приложение "Действие".
- В дополнение, известных людей вакцинируют из соображений популяризации прививки от коронавируса.
- Но в целом, как утверждает оппозиция, командой Владимира Зеленского кампанию по общенациональной вакцинации и с соответствующей разъяснительной работы полностью провалена.
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