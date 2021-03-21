Граждан Украины выселяют из Крыма, - ООН

21 марта, 2021, 11:10

С территории оккупированного Крыма продолжается принудительная депортация граждан Украины, которые не имеют паспортов Российской Федерации

Об этом заявил представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, передает Еспресо.TV .

Дипломат уточнил, что депортации подлежат граждане Украины, которые не имеют паспортов Российской Федерации и проживающих в Крыму без так называемой вида на жительство. Такие лица по законодательству РФ считаются иностранцами.

"2020 года мы задокументировали 178 случаев, когда" суды "на территории АРК (Автономной Республики Крым - ред.) Выносили решения, обязывающие данную категорию лиц покинуть АРК. Из них 105 граждан Украины получили такое" судебное "распоряжение", - сказал Хилько в эфире государственного телеканала Дом , созданного для захваченных россиянами украинских территорий.

По его словам, одновременно 416 человек (из них не менее 292 - граждане Украины) получили предписание заплатить штраф за нарушение так называемых миграционных правил, действующих в РФ.

Хилько отметил, что обычно речь идет об обычных крымчанах, проживающих на полуострове раньше и которые остались здесь после 2014 года.

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"Единственное необходимо уточнить, что это те, которые не получили паспорт РФ и не имеют справки о временном или постоянное место жительства. То есть обычно это лица, которые не имели прописки на территории АРК. Замечаю - обычно, потому что бывают исключения везде. Возможно, кто-то из них приехал в Крым уже после оккупации - работать или посещать своих родственников, или просто пользоваться правом свободного перемещения по территории Украины ", - добавил представитель Мониторинговой миссии ООН.

Отмечается, что есть два вида депортации - принудительный и самостоятельный выезд. Если решением "суда" предписано самостоятельный выезд, но человек не оставила оккупированную территорию, то ее задерживают повторно и ей уже грозит принудительная депортация.

"При принудительной депортации задержанных помещают в так называемые приемники - места содержания под стражей. И эти лица будут депортированы. Мы документируем такие случаи. Их депортируют или сначала на территорию РФ (обычно в Ростовскую область), а оттуда уже на территорию Украины через Харьковскую область . Или же непосредственно через административную границу с Крымом на территорию материковой Украины ", - уточнил Хилько.

Напомним, бывший исполняющий обязанности президента Украины (2014), екссекретар СНБОУ Александр Турчинов в эфире "Еспресо" развенчал миф о возможности осуществления десантной операции в северном Крыму.

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