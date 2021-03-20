"Все аэродромы в Крыму были сразу захвачены. А на джанкойском российские военные приготовили нам ловушку", - Турчинов об аннексии Крыма

20 марта, 2021, 22:00

Бывший исполняющий обязанности президента Украины (2014), экс-секретарь СНБОУ развенчал миф о возможности осуществления десантной операции в северном Крыму

О том, как развивались тогда события, Александр Турчинов рассказал в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким", сообщает "Еспресо.Запад" . По его словам, масштабы операции, которую планировал тогдашний Генштаб, и что в результате удалось осуществить, как раз демонстрируют возможности украинских вооруженных сил того времени.

"Несмотря на то, что все силы мы бросили на восток и на север, я требовал от Генштаба чем-то помочь остаткам наших военных подразделений, находящихся в окружении в Крыму. Спланировали, что мы можем бросить десант, который закрепится на севере Крыма или возьмет под контроль один из аэродромов, чтобы мы могли создать воздушный коридор. Это бы позволило нам наращивать силы, как только начнется мобилизация ", - рассказал Турчинов.

"В первых числах марта ближайшей к Крыму была 79-я (Николаевская, - ред.) бригада. Именно ей поручили сформировать группу, которая будет прорываться через перешеек в Северный Крым, чтобы там закрепиться. Но они могли завести ... аж шесть бронетранспортеров. Сели на эти шесть бронетранспортеров и поехали в направлении перешейка. Эта "мощная" группа из шести бронетранспортеров продвигалась к Крыму, но до границы с Крымом смоглио доехать только два - четыре бронетранспортера по дороге сломались.

А на перешейке нас ждал севастопольский "Беркут", который первым предал Украину. Они стали первой линией обороны перешейка, а за ними уже стояли регулярные силы Российской Федерации. Безусловно, командиры принимают решение не атаковать российские войска на двух бронетранспортерах.

Тогда штабом быстро отрабатывается формат "Давайте, может, самолетами перекинем наших десантников". Имели возможность выполнять такие задачи два борта (два Ила), которые могли с собой забрать примерно 550 человек.

Но проблема заключалась в том, что 27-28 (марта, - ред.) практически все аэродромы в Крыму были захвачены. Поступает информация, что мы можем провести десантную операцию на Джанкойском аэродроме, который единственный еще не захвачен. Для того чтобы это проверить и проверить, какова реальная ситуация в северном Крыму, десантники посылают старшего офицера. Тогда он был еще майором (позднее покажет себя очень хорошо во время войны и станет генералом). Он под видом таксиста въезжает в Крым и проводит разведку ситуации. И очень хорошо, что это было сделано, потому что он увидел, что на перешейке происходит концентрация российских войск и уже надо думать о том, как мы будем защищать Херсонскую и Николаевскую область. Потому что если пойдет наступление, у нас там никакой защиты нет.

А главное, что выяснилось: Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками. Командир военной комендатуры аэродрома перешел на сторону россиян и полностью передал под них инфраструктуру. То есть это была готовая ловушка - мы могли потерять всех десантников. Поняв ситуацию, Генштаб, безусловно, не отправил десантников на Джанкойский аэродром, на верную смерть или в плен ", - поделился воспоминаниями бывший исполняющий обязанности президента Украины.

"Вот эти все рассказы, что самолеты летели уже над Крымом и кто-то дал команду им разворачиваться, все это - пустые разговоры людей, которые, к сожалению, не имеют ответственности перед собственной страной", - резюмировал Турчинов.