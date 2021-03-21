Гол и пас украинца Малиновского принесли "Аталанте" победу над "Вероной" в Серии A
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Руслан Малиновский вышел на игру против "Вероны" в стартовом составе "Аталанты". На 33-й минуте украинец реализовал пенальти и вывел команду из Бергамо вперед.
Через 9 минут он отдал результативную передачу на Дувана Сапату, забившего в ворота веронцев второй мяч.
"Аталанта" победила "Верону" 2:0, набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Верона" с 38 пунктами - девятая.
В общем Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Чемпионат Италии
28-й тур
21 марта
"Верона" - "Аталанта" 0:2
Голы: Малиновский, 33 (пен.), Сапата, 42
- Напомним, 16 марта Руслан Малиновский стал лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".
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