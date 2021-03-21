Гол и пас украинца Малиновского принесли "Аталанте" победу над "Вероной" в Серии A

21 марта, 2021, 15:24

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол и отдал результативную передачу в матче чемпионата Италии по футболу против "Вероны"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Руслан Малиновский вышел на игру против "Вероны" в стартовом составе "Аталанты". На 33-й минуте украинец реализовал пенальти и вывел команду из Бергамо вперед.

Через 9 минут он отдал результативную передачу на Дувана Сапату, забившего в ворота веронцев второй мяч.

"Аталанта" победила "Верону" 2:0, набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Верона" с 38 пунктами - девятая.

В общем Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Чемпионат Италии

28-й тур

21 марта

"Верона" - "Аталанта" 0:2

Голы: Малиновский, 33 (пен.), Сапата, 42

Напомним, 16 марта Руслан Малиновский стал лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".

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