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Espreso.tvМирГендиректор BioNTech спрогнозировал, когда вакцинация позволит отказаться от карантина

Гендиректор BioNTech спрогнозировал, когда вакцинация позволит отказаться от карантина


фото: Reuters
Генеральный директор фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что карантин в ЕС и США будет отменен до осени

Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

По словам Шахина, большинство европейских странах и США смогут отказаться от локдауна до осени.

"Большинство стран Европы и США, вероятно, к концу лета уже не будут нуждаться в локдаунах. Вспышки заболеваемости будут, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - сказал Шахин.

  • Напомним, 24 февраля в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире завершится не ранее, чем в начале 2022 года.

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