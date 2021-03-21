Гендиректор BioNTech спрогнозировал, когда вакцинация позволит отказаться от карантина

21 марта, 2021, 17:42

Генеральный директор фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что карантин в ЕС и США будет отменен до осени

Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

По словам Шахина, большинство европейских странах и США смогут отказаться от локдауна до осени.

"Большинство стран Европы и США, вероятно, к концу лета уже не будут нуждаться в локдаунах. Вспышки заболеваемости будут, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - сказал Шахин.

Напомним, 24 февраля в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире завершится не ранее, чем в начале 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb