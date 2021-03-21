Гендиректор BioNTech спрогнозировал, когда вакцинация позволит отказаться от карантина
21 марта, 2021, 17:42
Генеральный директор фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что карантин в ЕС и США будет отменен до осени
Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.
По словам Шахина, большинство европейских странах и США смогут отказаться от локдауна до осени.
"Большинство стран Европы и США, вероятно, к концу лета уже не будут нуждаться в локдаунах. Вспышки заболеваемости будут, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - сказал Шахин.
- Напомним, 24 февраля в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире завершится не ранее, чем в начале 2022 года.
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