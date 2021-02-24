В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

24 февраля, 2021, 12:38

Пандемия коронавируса в мире завершится не ранее, чем в начале 2022 года

Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR .

Клюге отметил, что сейчас ученые знают о коронавирусе больше, чем при его появлении в 2020 году. И хотя коронавирус продолжит свое распространение, однако необходимости в жестких ограничениях уже не будет - хотя, конечно, это все предположения, поскольку точный исход событий пока определить невозможно

При этом, по мнению Клюге, новые мутации коронавируса являются нормой, потому что он пытается адаптироваться к человеку.

На сегодня в мире зарегистрировано более 112 млн случаев коронавируса.

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