Евросоюз отказался делиться вакциной от COVID-19 с бедными странами

21 марта, 2021, 20:51

Евросоюз пока не будет делиться вакциной от коронавируса с бедными странами из-за проблем с ее производством в самом ЕС

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает DW.

По ее словам, бедные страны могут получить вакцины от ЕС только после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в Евросоюзе.

"Сейчас члены ЕС испытывают сильное давление по получении вакцин для себя", - сказала фон дер Лаен.

Вместе с тем она добавила, что ЕС будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой осуществляются поставки вакцины нуждающимся странам.

"ЕС инвестировал $2,6 млрд в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцины в 52 страны", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, 21 марта Урсула фон дер Ляен выразила претензии к фармацевтическому концерну AstraZeneca за невыполнения этой компанией обязательств перед ЕС по объемам поставки ее вакцины от коронавируса.

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