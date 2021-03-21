AstraZeneca должна прежде всего обеспечить вакциной страны Евросоюза. Иначе будут санкции, - Урсула фон дер Ляен
С таким заявлением политик выступила в интервью изданию немецкой медийной группы Funke, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала должны выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начинать поставки в другие страны", - подчеркнула фон дер Ляйен.
В частности, Урсула фон дер Ляен обвинила компанию в том, что в первом квартале 2021 года та поставила в ЕС только 30% обещанных 90 млн доз вакцины.
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Кроме того, глава Еврокомиссии указала на пункт в соглашении с компанией AstraZeneca, согласно которому предусмотрена для ЕС вакцина имеет выпускаться как на мощностях компании, расположенных в странах-членах Евросоюза, а также на заводах в Великобритании.
"Однако, мы ничего не получили от британцев, хотя и поставляли в них", - признала Урсула фон дер Ляйен.
До сих пор больше всего невдовлення в Брюсселе вызвала именно позиция Великобритании, которая фактически ввела запрет экспорта вакцин, произведенных на британских предприятиях.
- Напомним, ученые назвали причины образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.
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