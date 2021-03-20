В центре Киева "титушки" готовят провокации против участников акции в поддержку Стерненко
20 марта, 2021, 18:52
Организаторы акции в поддержку осужденного общественного деятеля Сергея Стерненко обнаружили возле столичной станции метро Крещатик "титушок", которые готовятся провоцировать активистов
Об этом сообщают координаторы акции в поддержку Стерненко на канале САМОЗАХИСТ в telegram.
"Возле метро Крещатик собирают титушок, которые будут провоцировать активистов. Будьте осторожны и о всех случаях провокаций сообщайте сюда", - говорится в сообщении.
- В субботу, 20 марта 2021 года, в день рождения заключенного общественного деятеля и видеоблоггера Сергея Стерненко на площади перед Офисом президента Украины пройдет протестная акция .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти