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Espreso.tvОбществоВ центре Киева "титушки" готовят провокации против участников акции в поддержку Стерненко

В центре Киева "титушки" готовят провокации против участников акции в поддержку Стерненко


фото: telegram
Организаторы акции в поддержку осужденного общественного деятеля Сергея Стерненко обнаружили возле столичной станции метро Крещатик "титушок", которые готовятся провоцировать активистов

Об этом сообщают координаторы акции в поддержку Стерненко на канале САМОЗАХИСТ в telegram.

"Возле метро Крещатик собирают титушок, которые будут провоцировать активистов. Будьте осторожны и о всех случаях провокаций сообщайте сюда", - говорится в сообщении.

  • В субботу, 20 марта 2021 года, в день рождения заключенного общественного деятеля и видеоблоггера Сергея Стерненко на площади перед Офисом президента Украины пройдет протестная акция .

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