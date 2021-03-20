"Почему Зеленский молчит?" Сегодня в 19:00 на Банковую придут спросить о Стерненко

20 марта, 2021, 12:04

В субботу, 20 марта 2021 года, в день рождения заключенного общественного деятеля и видеоблогера Сергея Стерненко на площади перед Офисом президента Украины (Киев, улица Банковая, 11) пройдет протестная акция. Начало в 19:00

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"Сегодня Сергею Стерненко - 26. Свой день рождения он встречает в тюрьме, куда его произвольно бросили из-за того, что он имеет свою позицию, принципы и не готов идти на компромиссы с совестью.

Его пытались убить - не получилось.

Его пытались демонизировать - не получилось.

Теперь от него решили избавиться другим способом - бросить за решетку по сфабрикованному делу ", - отмечается в приглашении на митинг, размещенном на телеграм-канале Стерненко, который продолжают вести его побратимы.

Сам Сергей, во время записи своего последнего видеоблога из зала, попросил вчера, 19 марта, не просто прийти в офис Владимира Зеленского, а "как можно громче" спросить главу государства, почему он, Стерненко, находится в заключении.

"Приносите с собой все то, что обычно берут на долгие прохладные события. Тепло одевайтесь. Просьба не брать с собой детей и домашних животных", - просят на Facebook организаторы акции, обещая при этом на 23:00 "сюрприз от Стерненко".

Подробные советы для желающих приобщиться, а также для тех, кто хочет действовать в поддержку Сергея Стерненко в дальнейшем, размещаются на отдельном канале.

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