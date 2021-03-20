Украинский футболист Зинченко стал героем четвертьфинала Кубка Англии

20 марта, 2021, 22:55

Украинский защитник Александр Зинченко стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Эвертона"

Зинченко признан лучшим футболистом матча по версии SofaScore .

Украинец отыграл весь матч на левом фланге обороны "Манчестер Сити". В одном из эпизодов он выбил мяч из пустых ворот после углового и спас свою команду от гола.

В итоге команда Хосепа Гвардиолы победила "Эвертон" 2: 0, а Зинченко получил оценку 7,7 и стал лучшим игроком матча.

Украинец сделал 67 касаний мяча и выполнил 57 передач с точностью 89%. Он выиграл 2 верховые дуэли, сделал 2 выносы и заблокировал 1 удар. Также в Зинченко 2 удара по чужим воротам, которые были заблокированы.

В общем Александр Зинченко сыграл в нынешнем сезоне за "Манчестер Сити" 22 матча и отдал 1 результативную передачу.

Кубок Англии

1/4 финала

20 марта

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0: 2

Голы: Гюндоган, 84, где Брюйне, 90

Напомним, 17 марта с помощью Зинченко "Манчестер Сити" стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая за сезон пропустили всего 1 гол в 8 матчах .

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