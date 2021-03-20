Украинский футболист Зинченко стал героем четвертьфинала Кубка Англии
Зинченко признан лучшим футболистом матча по версии SofaScore .
Украинец отыграл весь матч на левом фланге обороны "Манчестер Сити". В одном из эпизодов он выбил мяч из пустых ворот после углового и спас свою команду от гола.
В итоге команда Хосепа Гвардиолы победила "Эвертон" 2: 0, а Зинченко получил оценку 7,7 и стал лучшим игроком матча.
Украинец сделал 67 касаний мяча и выполнил 57 передач с точностью 89%. Он выиграл 2 верховые дуэли, сделал 2 выносы и заблокировал 1 удар. Также в Зинченко 2 удара по чужим воротам, которые были заблокированы.
В общем Александр Зинченко сыграл в нынешнем сезоне за "Манчестер Сити" 22 матча и отдал 1 результативную передачу.
Кубок Англии
1/4 финала
20 марта
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0: 2
Голы: Гюндоган, 84, где Брюйне, 90
- Напомним, 17 марта с помощью Зинченко "Манчестер Сити" стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая за сезон пропустили всего 1 гол в 8 матчах .
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