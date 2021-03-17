Украинец Зинченко помог "Манчестер Сити" установить невероятное достижение в ЛЧ

17 марта, 2021, 09:01

Английский "Манчестер Сити" стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая за сезон пропустили всего 1 гол в 8 матчах

Об этом сообщает Opta в twitter.

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил менхенгладбахской "Боруссию" 2: 0 и вышел в четвертьфинал турнира. Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме и стал соавтором достижения английского клуба.

"Манчестер Сити" пропустил всего 1 гол в 8 матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне и повторил достижение нидерландского "Аякса", установлено в ЛЧ 1995/96, который также пропустил 1 мяч в 8 играх.

1 - Manchester City have conceded only once in eight UEFA Champions League matches this season, the joint-fewest for any side after eight games in a single season in the competition, along with Ajax in 1995-96 (also 1 in 8). Authority. pic.twitter.com/67rwdEYgvk - OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021

Напомним, 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахскую "Боруссию" - 2: 0.

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