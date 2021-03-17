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Украинец Зинченко помог "Манчестер Сити" установить невероятное достижение в ЛЧ


фото: Reuters
Английский "Манчестер Сити" стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая за сезон пропустили всего 1 гол в 8 матчах

Об этом сообщает Opta в twitter.

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил менхенгладбахской "Боруссию" 2: 0 и вышел в четвертьфинал турнира. Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме и стал соавтором достижения английского клуба.

"Манчестер Сити" пропустил всего 1 гол в 8 матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне и повторил достижение нидерландского "Аякса", установлено в ЛЧ 1995/96, который также пропустил 1 мяч в 8 играх.

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