РФ хочет председательствовать в нормандской формате и требует запретить ВСУ огонь, - источник

20 марта, 2021, 13:36

Ответственный за "украинское направление" заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил новый порядок проведения переговоров политсоветников в "нормандском формате", что будет основываться на принципе "равноправия всех участников процесса"

Об этом со ссылкой на российский "Интерфакс" передает Еспресо.TV .

Как сообщил источник агентства в российской делегации, Козак направил украинскому, французскому и немецкому коллегам соответствующее письмо, где констатировал, что "одной из причин (пусть не определяющей) отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в " нормандском формате " является ненадлежащая их организация ".

"Учитывая равноправие всех участников " нормандского формата ", было бы целесообразно использовать широко применяемый в международной дипломатической практике принцип ротации глав, чтобы эту функцию выполнял по очереди каждый из четырех участников. Убежден, что такой подход позволит эмпирическим путем определить наиболее эффективные механизмы организации переговоров с сокращением временных затрат на их проведение ", - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении" Интерфакса ".

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Сейчас на онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Таким образом, предлагаемое Козаком "равноправие" предусматривает возможность России управлять процессом переговоров.

Также Козак предложил "обязать Киев привести июльское (2020 года, - ред.) заявление Министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мероприятиями по соблюдению перемирия " без каких-либо исключений и интерпретаций ".

Речь идет о введении нужного России запрета на ответный огонь, решение в отношении которого сейчас принимают командиры подразделений ООС на местах, тогда как Москва требует, чтобы они не действовали в таких случаях "самостоятельно".

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