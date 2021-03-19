Ястребы и голуби. Какая судьба Зеленского между Байденом и Путиным?

19 марта, 2021, 13:38

Не так давно на вопросы к Владимиру Зеленскому, не считает ли он, что обстрелы на Донбассе - это следствие санкций в отношении кумовьев Путина Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, наш гарант традиционно решил убежать от прямого ответа. Когда Джо Байдена в одном из последних интервью непосредственно спросили, есть ли мистер Путин киллером - президент США сказал, что "да"

На арену выходит спикер Зеленского Юлия Мендель, в которой оказывается есть куча времени, чтобы вести политические шоу на русскоязычном канале "Дом". Она не может объяснить каналу для оккупированных территорий о принятой СНБО стратегии деоккупации Крыма - какие плюшки от возвращения получают крымчане, что будет с российскими войсками и "понаехавшимы" на ялтинское солнце жителями Мурманска и Тулы. Но у нее есть время, чтобы насладиться обнаженным телом Алексея Гончаренко и осуществить очередной накид на Петра Порошенко.

В Вашингтоне ежедневные брифинги для журналистов организует пресс-секретарь Джозефа Байдена Джен Псаки. Она ретранслирует исключительно позицию своего руководителя и информирует о его планах, иногда даже усиливая правильные сигналы врагам. Вот Джен говорит, что ее шеф не сожалеет о "Putin is killer". А вот обещает, что они своего посла из РФ отзывать не будут. А вот интригует новыми мерами противодействия наглости России.

Я специально сравниваю профессионалов и самозванцев, реального политика и случайного человека на посту президента.

Действия США - это единственная правильный ответ на вмешательство РФ в выборах президента США. Наша реальность - это поискать "ту сторону", "тех людей", "мир в глазах Путина". А потом наобещать мирный план по капитуляции перед Путиным. Причем, что там за план такой в глаза никто не видел, а при попытке спросить детали - разве актер спецназовец Алексей Арестович на три буквы пошлет ...

Путин не воспринимает джакузи и гастроли КВН в вопросах обороны государственных интересов. Стоило Байдену сказать три мягких слова - российский президент сделал два заявления: что "желает здоровья" президенту Байдену и хотел бы с ним общаться напрямую. Все ожидали немедленной мобилизации, угроз, каких-то внеочередных ядерных учений под ребрами Аляски, закрытие соцсетей или еще какой-то демонстрации непримиримой позиции и безразличия к обвинениям. Очередная игра мышцами на военном, дипломатическом или экономическом уровне - это было ожидаемо. Но Путин внезапно обмяк, старательно демонстрирует показательную приветливость и уступчивость, вежливость и готовность к диалогу. Вывод: он действительно испугался. Испугался прямых обвинений вместо привычных дипломатических формулировок, которые никого ни к чему не обязывают.

Внезапный вызов российского посла в США Анатолия Антонова как реакция на слова Байдена "Путин убийца" выглядят жалко. Никто за ним не будет скучать, наоборот. А Байден одним словом сказал то, что многие на Западе не осмеливались сказать все эти годы, начиная с 2014 года. Ни Франция, ни ФРГ - завязанные на нашем "нормандском формате" переговоров. Одним словом - никто.

Для Украины такая ситуация могла бы быть идеальной, чтобы наши чиновники перестали поглядывать на Россию, как щенка лабрадора Конни. США почти каждый день намекает Владимиру Зеленскому, что Джо Байден непременно позвонит. Но тут же добавляют, и на каких условиях.

Надо убирать руки от антикоррупционных органов, оставить в покое Артема Сытника с этими антикоррупционных делами и прекратить разрушение судебной системы руками Портнова и Кивалова. Но Владимир Александрович так погряз в своих обещаниях, что куда там до звонка Байдена и договоренностям с США. Надо же пристроить на должности в нуждающейся Украине своих друзей. Например, впихнуть по квоте президента вместо Абромавичюса сына бывшего менеджера 1 + 1 Александра Роднянского - Сашу в наблюдательный совет "Ощадбанка". Ну, а что, свой человек - вдруг связи понадобятся, чтобы отцу в Россию сериалы "95 квартала" продавать. Война войной, а "Сваты" по расписанию.

В то время, когда ОПГ с упорством барана не хотят слышать все более четкие сигналы Вашингтона - Россия может получить плюшки. Почему?

Во-первых, давайте разберем фигуру самого господина Джозефа Байдена. Он никогда на самом деле не был антироссийским ястребом. Всю свою долгую политическую карьеру он был сторонником переговоров с Россией и даже еще СССР - впервые в 1979 году.

Дело в том, что в Белом доме тогда как раз тогда работает президентом однопартиец Байдена, демократ Джимми Картер, который мечтает войти в историю как "спаситель мира от ядерной войны". С его подачи в июне того года СССР и США подписали историческое соглашение о сокращении стратегических вооружений. И вот молодой и привлекательный Байден и еще шесть сенаторов из парламентского комитета по международным делам приезжают в Москву - "сверить часы" по реализации ОСВ-2.

Правда, после вторжения в Афганистан большинство договоренностей накрылось медным тазом. Да и на смену "умиротворювачу" Картеру пришел решительный республиканский ястреб Рональд Рейган, но это уже такое.

Запад очень долго пытался урезонить Москву. Но Путин кажется больше никого не слушает. Поэтому последней каплей стали попытки вмешательства Рашки в выборы в США и война Путина лично против Байдена - все эти наброски о том, что дедушка еле дышит на ранчо и тому подобное.

Но все это отнюдь не означает, что Запад заинтересован в распаде РФ. Западные элиты хотят, чтобы РФ просто знала свое место. И стала союзником США в борьбе с реальным геополитическим противником Запада - Китаем. Но в Белом доме окончательно поняли - с Путиным договориться не удастся.

И поэтому, заявления Байдена, как это парадоксально ни прозвучит, на самом деле направлены скорее в Россию. В том смысле, что это сигнал российской элите - с Путиным мы договариваться не будем, потому что он не переговороспособный.

Самое смешное во всей этой истории то, как сам Путин отреагировал: "кто обзывается, тот сам так называется".

На самом деле, РФ очень хочет договориться с Байденом. Но пытается повысить ставки. В свою очередь американцы тоже не хотят распылять ресурсы. Ведь Китай требует всего внимания. Поэтому Байден просто дает понять кремлю. Готовы договориться, если вы будете знать свое место. И укротите или поменяете Путина. Разваливать же страну с ядерным оружием никто не хочет, потому дестабилизация такого колоссального пространства как РФ - это огромная головная боль для Белого Дома. Проще - договориться и не парить себе мозг.

Но договариваться Вашингтон будет, судя по всему, уже с другим человеком. С более человеческим лицом чем Путин. Поэтому, Байден - это не враг Путина в прямом смысле этого слова. Это тот человек, который хочет, чтобы мир снова играл по правилам. И если Рашка не захочет, тогда США проведет операцию по принуждению к миру. Ничего личного только бизнес. Только вот в чем беда - Зеленский и его окружение теряют шансы получить наш украинский интерес в этой битве двух титанов. Опять не полноценный игрок, а трофей для россиян, которые имеют шансы сохранить награбленные капиталы.