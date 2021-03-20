"Не останавливайтесь и не молчите". Солист "Бумбокса" Хлывнюк прочитал письмо от Стерненко
Об этом передает Еспресо.TV .
Запись появилась на странице исполнителя.
Вот слова оттуда
"Привет, друг! Что касается моих дел, ты прав - описывать их особо смысла нет, потому что какие могут быть дела у заключенного. Contra spem spero.
Хочется верить в справедливость и быть свободным, однако эти мои желания не совпадают с желаниями нынешней политической системы. И я вижу, хотя и весьма ограниченно, что существует много крутых, смелых и принципиальных граждан, которые говорят громко, и это обнадеживает и сил.
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Еще больше усиливает веру в правильность моих действий и слов. Если за них в Украине тебя преследуют, то ты точно делаешь правильно. Поэтому прорвемся, вечно это не продлится.
Ты спрашиваешь, нужна ли мне и моим родным какая-то помощь. Нужна. Не останавливайтесь и не молчите, потому что только это сможет подействовать. Будет очень и очень приятно увидеть свой день рождения 20 марта всех неравнодушных на акции под Офисом президента. Это будет круче любой подарок. Горжусь тем, что живу в одной стране с такими людьми. Кандалы порвите. Увидимся ".
- Напомним, Алена Алена, ТНМК, "Бумбокс" и "Без ограничений" призывают прийти спросить Зеленского о Стерненко.
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