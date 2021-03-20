"Не останавливайтесь и не молчите". Солист "Бумбокса" Хлывнюк прочитал письмо от Стерненко

20 марта, 2021, 15:15

Фронтмен украинской музыкальной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видео, на котором он читает отрывок из письма заключенного общественного активиста и видеоблоггер Сергея Стерненко

Об этом передает Еспресо.TV .

Запись появилась на странице исполнителя.

Вот слова оттуда

"Привет, друг! Что касается моих дел, ты прав - описывать их особо смысла нет, потому что какие могут быть дела у заключенного. Contra spem spero.

Хочется верить в справедливость и быть свободным, однако эти мои желания не совпадают с желаниями нынешней политической системы. И я вижу, хотя и весьма ограниченно, что существует много крутых, смелых и принципиальных граждан, которые говорят громко, и это обнадеживает и сил.

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Еще больше усиливает веру в правильность моих действий и слов. Если за них в Украине тебя преследуют, то ты точно делаешь правильно. Поэтому прорвемся, вечно это не продлится.

Ты спрашиваешь, нужна ли мне и моим родным какая-то помощь. Нужна. Не останавливайтесь и не молчите, потому что только это сможет подействовать. Будет очень и очень приятно увидеть свой день рождения 20 марта всех неравнодушных на акции под Офисом президента. Это будет круче любой подарок. Горжусь тем, что живу в одной стране с такими людьми. Кандалы порвите. Увидимся ".

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