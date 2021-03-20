Олимпиаду-2020 запретили посещать иностранным болельщикам

20 марта, 2021, 16:32

Иностранным болельщикам официально запретили посещать Олимпийские игры в Токио летом 2021 года

Об этом сообщает Kyodo .

Соответствующее решение было принято на заседании организационного комитета Игр совместно с Международным олимпийским комитетом, чтобы помешать распространению коронавируса во время Олимпиады.

Правительство Японии пришел к выводу, что допускать иностранных зрителей к Олимпийские и Паралимпийские игры нецелесообразно. Кроме того, на Олимпиаде не будут задействованы волонтеры из-за рубежа.

"Нам приходится принимать решения, которые могут требовать жертв от всех, и мы просим понять нас", - сказал президент МОК Томас Бах.

Организаторы Олимпиады-2020 вернут деньги за 630 тыс. билетов на Олимпийские Паралимпийские игры. Однако, по словам генерального секретаря оргкомитета Игр Тосиро Муто, средства за бронирование отелей возвращены не будут.

Олимпийские игры в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

9 марта стало известно, что иностранные болельщики, вероятно, не смогут присутствовать на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.

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