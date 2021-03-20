Олимпиаду-2020 запретили посещать иностранным болельщикам
Об этом сообщает Kyodo .
Соответствующее решение было принято на заседании организационного комитета Игр совместно с Международным олимпийским комитетом, чтобы помешать распространению коронавируса во время Олимпиады.
Правительство Японии пришел к выводу, что допускать иностранных зрителей к Олимпийские и Паралимпийские игры нецелесообразно. Кроме того, на Олимпиаде не будут задействованы волонтеры из-за рубежа.
"Нам приходится принимать решения, которые могут требовать жертв от всех, и мы просим понять нас", - сказал президент МОК Томас Бах.
Организаторы Олимпиады-2020 вернут деньги за 630 тыс. билетов на Олимпийские Паралимпийские игры. Однако, по словам генерального секретаря оргкомитета Игр Тосиро Муто, средства за бронирование отелей возвращены не будут.
Олимпийские игры в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- 9 марта стало известно, что иностранные болельщики, вероятно, не смогут присутствовать на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.
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