Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду-2020 в Токио

9 марта, 2021, 15:13

Иностранные болельщики не смогут присутствовать на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года

Об этом сообщает Kyodo .

По информации агентства, летние Олимпийские игры в Токио пройдут без присутствия иностранных зрителей из-за пандемии коронавируса.

В конце марта правительство Японии и оргкомитет Игр проведут встречу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и двумя другими организациями и объявят официальное решение по этому вопросу.

Олимпиады-2020 должен состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В июле 2020 стало известно, что МОК готов провести Олимпийские игры в Токио без зрителей.

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