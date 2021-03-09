Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду-2020 в Токио
9 марта, 2021, 15:13
Иностранные болельщики не смогут присутствовать на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года
Об этом сообщает Kyodo .
По информации агентства, летние Олимпийские игры в Токио пройдут без присутствия иностранных зрителей из-за пандемии коронавируса.
В конце марта правительство Японии и оргкомитет Игр проведут встречу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и двумя другими организациями и объявят официальное решение по этому вопросу.
Олимпиады-2020 должен состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- В июле 2020 стало известно, что МОК готов провести Олимпийские игры в Токио без зрителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти