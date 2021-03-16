В Украине еще в двух областях обнаружили "британский" штамм коронавируса

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"15 марта 2021 года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила результаты секвенирования остальных 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе Клиники Шарите. На территориях Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69 / 70 ", - говорится в сообщении.

Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей.

Ранее полученные результаты секвенирования из Клиники Шарите выявили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение, не выявлена.

Напомним, что вирусологическая референс-лаборатория Центра на ежемесячной основе продолжает присылать подтвержденные положительные клинические образцы определенных ВОЗ лабораторий для секвенирования. Так, 9 марта 2021 года отправлено 338 образцов, отобранных в течение февраля 2021 года, в лабораторию в Лондоне, Великобритания.

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