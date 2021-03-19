СБУ объявила о подозрении российскому пропагандисту с украинским гражданством

19 марта, 2021, 14:48

"Эксперту" российских телеканалов, который принимал участие в митинге ОПЗЖ под посольством США, а также говорил о "внешнем управлении" Украиной, объявили подозрение

Об этом сообщает пресс служба СБУ .

СБУ объявила о подозрении пророссийском пропагандисту и политтехнологов.

"Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официального прекращения ее существования", - отметили в Службе.

Киберспециалисты СБУ установили, что так называемый "политический эксперт" целенаправленно продвигает в медиа нарративы государства-агрессора.

"В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ. Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. в частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением", - добавили в СБУ

Он неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", с которым на территории Украины введены санкции, и на "News Front", который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Назначенные следователями экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.

"Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО / ООС и их семьями. Насмехался над смертью активистки Екатерины Гандзюк. Обидно отзывался о гражданах через веру, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина ", - отметили в спецслужбе.

Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК) , изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК).

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