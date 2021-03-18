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Espreso.tvОбществоСБУ проводит обыски у блогера из базы "Миротворец"

СБУ проводит обыски у блогера из базы "Миротворец"


фото: ssu.gov.ua
В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины проводит обыски у видеоблогера Михаила Шпира, фигуранта списка базы "Миротворец"

Эту информацию Укринформа предоставили в пресс-службе областного управления СБУ.

Там отметили, что обыски пока не завершены, поэтому подробности сообщат позже.

По информации СМИ, об обысках сообщил сам Шпир в инстаграме.

  • Шпир снимал антиукраинские видео, а на День Независимости прогуливался по Ивано-Франковску и нецензурно обзывал ветеранов АТО и местных жителей.
  • Шпир с 2017 года есть в списках "Миротворца". По их данным, он "провокатор и антиукраинский пропагандист".

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