Рада отменила пленарные заседания на время усиленного карантина в Киеве

19 марта, 2021, 13:55

Нардепы отменили очередные пленарные заседания в парламенте из-за введения жесткого карантина в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" проголосовали 298 народных депутатов.

Так, парламент отменил проведение пленарных заседаний с 29 марта по 2 апреля, определив эту неделю, как работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Отметим, что неделю, с 5 по 9 апреля, по плану не была пленарной. Соберутся депутаты в Раде уже 12 апреля (Согласительный совет), а 13 - пленарное заседание.

Напомним, столица решила ввести усиленный карантин в Киеве с 20 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb