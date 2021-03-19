Рада отменила пленарные заседания на время усиленного карантина в Киеве
19 марта, 2021, 13:55
Нардепы отменили очередные пленарные заседания в парламенте из-за введения жесткого карантина в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"За" проголосовали 298 народных депутатов.
Так, парламент отменил проведение пленарных заседаний с 29 марта по 2 апреля, определив эту неделю, как работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Отметим, что неделю, с 5 по 9 апреля, по плану не была пленарной. Соберутся депутаты в Раде уже 12 апреля (Согласительный совет), а 13 - пленарное заседание.
- Напомним, столица решила ввести усиленный карантин в Киеве с 20 марта.
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