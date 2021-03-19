"О любых обвинениях мне не известно": Рожкова прокомментировала информацию СМИ о подозрениях ее в госизмене

19 марта, 2021, 14:07

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова прокомментировала информацию СМИ о ее подозрениях в государственной измене

Об этом Рожкова написала в Facebook.

"О любых обвинениях в мой адрес мне не известно. А комментировать возможные расследования правоохранительных органов я бы не хотела", - написала Рожкова.

Однако, она отметила, что не удивлена информацией в СМИ, поскольку, по ее словам, в внутри НБУ уже также ведутся внутренние расследования о сотрудничестве с агентством Kroll и юридическими советниками.

Рожкова подчеркнула, что НБУ и агентство Kroll сыграли основную роль в выявлении в ПриватБанке мошеннических схем и виновных в их реализации.

"Результаты расследования Kroll, которое они сделали по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 млрд грн", - отметила Рожкова.

Она добавила, что сотрудничество НБУ с Kroll и юридическими советниками неоднократно пытались остановить ексвласникы ПриватБанка, используя правоохранительные органы и судебную систему.

Рожкова также отметила, что подобные действия "наносят мощный удар по репутации и имиджа Украины на международной арене", поскольку внимание международных партнеров "максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке".

Напомним, 18 марта издание Kyiv Post сообщило , что по сравнению с первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников регулятора ведется расследование возможной госизмене.