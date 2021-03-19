"О любых обвинениях мне не известно": Рожкова прокомментировала информацию СМИ о подозрениях ее в госизмене
Об этом Рожкова написала в Facebook.
"О любых обвинениях в мой адрес мне не известно. А комментировать возможные расследования правоохранительных органов я бы не хотела", - написала Рожкова.
Однако, она отметила, что не удивлена информацией в СМИ, поскольку, по ее словам, в внутри НБУ уже также ведутся внутренние расследования о сотрудничестве с агентством Kroll и юридическими советниками.
Рожкова подчеркнула, что НБУ и агентство Kroll сыграли основную роль в выявлении в ПриватБанке мошеннических схем и виновных в их реализации.
"Результаты расследования Kroll, которое они сделали по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 млрд грн", - отметила Рожкова.
Она добавила, что сотрудничество НБУ с Kroll и юридическими советниками неоднократно пытались остановить ексвласникы ПриватБанка, используя правоохранительные органы и судебную систему.
Рожкова также отметила, что подобные действия "наносят мощный удар по репутации и имиджа Украины на международной арене", поскольку внимание международных партнеров "максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке".
- Напомним, 18 марта издание Kyiv Post сообщило , что по сравнению с первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников регулятора ведется расследование возможной госизмене.
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