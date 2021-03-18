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Espreso.tvОбществоПривлекли иностранцев исследовать вывод денежных средств из ПриватБанка: Рожкову и ряд работников НБУ подозревают в госизмене, - Kyiv Post

Привлекли иностранцев исследовать вывод денежных средств из ПриватБанка: Рожкову и ряд работников НБУ подозревают в госизмене, - Kyiv Post


фото: Гордон
Против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников регулятора ведется расследование в связи с возможной госизменой

Об этом информирует Бабель со ссылкой на Kyiv Post .

Рожкову и чиновников Нацбанка также подозревают в растрате госсредств через привлечение иностранных компаний. По данным издания, подозрения им еще не предъявлены.

Рожкова сообщила изданию, что ей ничего не известно о выдвинутых обвинениях.

Kroll имел доступ к информации Министерства финансов США, а также к инструментам для анализа объема автоматических транзакций, вовлеченных в схемы по выводу средств из ПриватБанка. Они помогли Украине подготовиться к искам против экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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