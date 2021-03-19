Президент Радио Свобода требует освободить журналиста Есипенко, которого задержали в оккупированном Крыму
19 марта, 2021, 22:01
Президент Радио Свобода Джейми Флай требует освободить задержанного в оккупированном Крыму фрилансера проекта Крым.Реалии Владислава Есипенко
Об этом говорится в заявлении, сообщает РС .
"Радио Свободная Европа / Радио Свобода требует немедленно освободить Владислава из-под стражи. Мы ставим под сомнение обстоятельства этого якобы признания, которое, как представляется, было сделано по принуждению и без доступа независимого адвоката. Владислав - внештатный сотрудник украинской службы Радио Свобода, а не шпион, и он должен быть освобожден ", - заявил Флай.
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