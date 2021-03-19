Оккупанты обнародовали "интервью" с задержанным в Крыму журналистом Есипенко, жена считает это свидетельством пыток

19 марта, 2021, 15:58

Оккупанты выпустили "интервью" с задержанным журналистом Радио Свобода Владиславом Есипенко, где он заявил, что якобы дублировал отснятое видео спецслужбам Украины

Об этом сообщают Крым.Реалии .

К арестованному Есипенко допустили журналистов российского телеканала "Крым 24". На опубликованном видео он подтвердил, что снимал на полуострове для Крым.Реалии и сказал, что якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам.

Читайте также: ФСБ заявила о задержании "украинского агента" со взрывчаткой в оккупированном Крыму

Жена Есипенко Екатерина считает интервью свидетельством "побоев, пыток и издевательств".

"Я хочу отреагировать на вчерашнее пропагандистское интервью. Это не та одежда, которую я ему передавала. Он был красиво одет и посажен. Форма тела визуально непропорциональна, то есть, я предполагаю, что под одеждой у него что-то было. То ли устройство, то ли какой-то корсет. Побои на лице и шее видны невооруженным взглядом. С вымышленным Кравчуком он никогда не был знаком и не имел контактов. Влад работал на Крым.Реалии, и зачем ему передавать вымышленному, фейковому Кравчуку какие-то материалы", - сказала Есипенко.

Читайте также: Задержанный ФСБ в Крыму "украинский диверсант" оказался журналистом проекта Радио Свобода

Она отметила, что опасается за жизнь и здоровье своего мужа после интервью

"Это видео является очередным доказательством побоев, пыток и издевательств над человеком. Этот факт подтверждает недопуск двух независимых адвокатов к моему мужу", - рассказала Есипенко.