Пожар в киевском общежитии ликвидирован, - ГСЧС
19 марта, 2021, 15:33
По состоянию на 14:50 пожарные потушили огонь в общежитии КНУСА на улице Просвещения, 5
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 14:29 пожар был локализован и в 14:50 ликвидирован", - отметили спасатели.
Возгорание возникло в одной из комнат на 3-м этаже 3-этажного здания. В ходе ликвидации пожара с 3-го этажа были эвакуированы 6 человек по трехколенной пожарной лестнице. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.
Читайте также: В Киеве горит студенческое общежитие КНУСА
К тушению привлекли 4 единицы техники и 20 пожарных.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти