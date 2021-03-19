Пожар в киевском общежитии ликвидирован, - ГСЧС

19 марта, 2021, 15:33

По состоянию на 14:50 пожарные потушили огонь в общежитии КНУСА на улице Просвещения, 5

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 14:29 пожар был локализован и в 14:50 ликвидирован", - отметили спасатели.

Возгорание возникло в одной из комнат на 3-м этаже 3-этажного здания. В ходе ликвидации пожара с 3-го этажа были эвакуированы 6 человек по трехколенной пожарной лестнице. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

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К тушению привлекли 4 единицы техники и 20 пожарных.

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